Val-d'Oise : un accident mortel de poids lourds et leur embrasement perturbent la circulation sur l'A1

Un accident a impliqué trois poids lourds, dont un conducteur est mort, mardi à l'aube dans le Val-d'Oise, provoquant un incendie sur l'autoroute A1 qui perturbait fortement la circulation, a appris l'AFP auprès des pompiers et de la préfecture.

Un conducteur décédé

Vers 5H30, un accident entre trois poids lourds s'est produit, sans que les circonstances des faits soient encore déterminées. L'un des véhicules, qui transportait environ 80 bidons de fioul destinés aux réchauds d'appoint, s'est embrasé. L'incendie s'est propagé aux deux autres poids lourds, entraînant un important dégagement de fumée, ont décrit les pompiers du Val-d'Oise. Le conducteur de l'un des poids lourds a été retrouvé décédé, a ajouté cette source.

#trafic | Grave accident sur l’autoroute A1.

Incendie et présence de chargement sur la chaussée.



❌ L’autoroute est fermée dans les 2 sens à hauteur de Roissy-en-France. (Point kilométrique 18).



➡️ 78 sapeurs-pompiers engagés sur place.



✅ Évitez le secteur. pic.twitter.com/QFdNYWZUqE — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) December 19, 2023

Réouverture de l'A1 envisagée dans la matinée

L'accident s'est produit sur l'autoroute A1 au niveau de Roissy-en-France, dans le sens province-Paris. La circulation a été coupée dans les deux sens mais des déviations par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle permettaient d'accéder à l'aéroport depuis la capitale, a indiqué la préfecture du Val-d'Oise. A 9H30, l'extinction du feu se poursuivait normalement, selon les pompiers.

La réouverture de l'autoroute A1 dans le sens Paris-province était envisagée dans la matinée mais nécessitera plus de temps dans le sens inverse, d'après la même source. Au plus fort de l'intervention, 18 véhicules et 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.