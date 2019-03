Val d'Oise : la justice annule le plan d'urbanisme où doit s'implanter le mégacomplexe Europacity

Le tribunal administratif de Pontoise a annulé mardi le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Gonesse, qui permet d'urbaniser une vaste zone agricole au nord de Paris, où doit s'implanter le mégaprojet controversé Europacity. Évoquant des "péripéties juridiques", le maire (PS) de cette commune du Val d'Oise, Jean-Pierre Blazy, a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette décision qui porte un nouveau coup à la création de ce parc géant de commerces et de loisirs sur 80 hectares.

Des terres fertiles. Le tribunal explique, dans un communiqué, avoir notamment estimé que le conseil municipal, qui avait approuvé le PLU le 25 septembre 2017, avait "commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone à urbaniser 248 hectares de terres agricoles". "Cette urbanisation concerne des terres particulièrement fertiles, alors que les bénéfices escomptés, notamment en termes de créations d'emplois, invoqués par la commune de Gonesse, ne sont pas établis", poursuit le tribunal.

Dans sa décision, le tribunal administratif a aussi considéré que la commune de Gonesse aurait dû présenter une "alternative sérieuse à un projet de nature à affecter considérablement l'environnement local et régional". Le tribunal avait été saisi par des opposants au projet Europacity, dont des associations de défense de l'environnement mais aussi des commerçants tels que ceux du centre commercial voisin Aéroville, exploité par le géant mondial Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

De nombreux revirements. EuropaCity, tant espace commercial (230.000 m²) que culturel (50.000 m²) et parc de loisirs (150.000 m²), doit s'implanter sur 80 hectares du "triangle de Gonesse", des terres agricoles coincées entre les aéroports de Roissy, du Bourget, l'autoroute A1 et la D317. Depuis des années, le projet à 3,1 milliards d'euros porté par Ceetrus, filiale immobilière du groupe Auchan, et le conglomérat chinois Wanda oscille entre revers et feux verts. Les promoteurs espéraient ouvrir en 2024 au moment où Paris accueillera les Jeux olympiques. Ils ont dû ravaler cette ambition après le report, à 2027, de la construction de la gare du Grand Paris Express desservant la zone.