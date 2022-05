Vague de chaleur : dans le sud-ouest, comment les Français vivent cet épisode record

REPORTAGE

Ce n'est peut-être pas le record de la journée, mais avec un thermomètre qui a tutoyé les 32 degrés, il était complexe de se promener dans les rues de Bordeaux. Un coup de chaud particulièrement difficile par exemple pour Kamal, qui construit un immeuble avec ses collègues à Talence, près de la préfecture de la Gironde. "Physiquement, on est épuisé", confie-t-il à Europe 1. "On essaye de se mettre un peu à l'ombre, de boire. On fait un plancher, on est en plein soleil", précise Kamal, qui ne rêve que de prendre "une très bonne douche, et une petite bière".

La France a effectivement connu un épisode de chaleur sans précédent pour un mois de mai. Des records ont été battus dans le sud-est, le centre-est et le sud-ouest. Il a fait plus de 33 degrés à Albi dans le Tarn ou Toulouse, et même 35 degrés au Cap-Ferret, en Gironde.

"En une journée, vous pouvez tout jeter"

Près de Bordeaux, cette chaleur est aussi un casse-tête pour Audrey, dans sa petite boutique de plantes et de fleurs. "Cela fragilise toutes les fleurs et les plantes, on a intérêt de faire attention", souligne-t-elle. "J'ai le climatiseur, je ne veux pas de chambre froide", poursuit Audrey. "Je travaille en circuit court, donc je le mets que quand il fait effectivement très chaud, parce qu'il faut penser à tout ce qu'on consomme, à la pollution, à tout ce qu'il y a autour de la climatisation."

Sa marchandise est également sensible à la chaleur : "En une journée, vous pouvez tout jeter. C'est compliqué, il faut gérer", relate la commerçante.

Ombrelles, bobs et casquettes de sortie

Dans la rue, pour protéger les petits enfants dans leur poussette ou sur le vélo des parents, ombrelles, bobs et casquettes étaient de sortie. C'est l'équipement indispensable pour les enfants confrontés à la chaleur. "Ils dorment moins bien, mais après, on a une maison qui est assez fraîche, donc ça va, on a une climatisation chez nous", affirme une passante, dont le sommeil n'est pour l'instant pas perturbé.

Mais cette nuit, d'après les prévisions météorologiques, c'est plutôt l'orage qui risque de réveiller les Bordelais.