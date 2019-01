Usé par le mouvement des "gilets jaunes", un entrepreneur vend ses trois restaurants : "Je ne suis pas loin d'être ruiné"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Pour lui, c'en est trop. Un entrepreneur avignonnais jette l'éponge. Au bord du gouffre, il a décidé de vendre ses trois restaurants, dont deux affichaient des bénéfices avant le début de la mobilisation, et sa maison. Ludovic Azalbert, un Vauclusien de 41 ans, est à deux doigts de la cessation de paiement avec ses onze salariés et 40.000 euros de dettes. Voilà la conséquence de la chute de son chiffre d'affaires en raison des blocages dans sa région, où les "gilets jaunes" sont particulièrement actifs.

"J'ai le sentiment que la République est malade et qu'on en fait les frais." "Je ne suis pas loin d'être ruiné. Il va me falloir plus d'un an pour remonter la pente. Les deux premières semaines, j'ai perdu 80% de chiffre d'affaires. J'ai dû parfois demander à mes salariés d'accepter deux chèques sur un mois, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Voilà ce que ça engendre. J'ai le sentiment que la République est malade et qu'on en fait les frais. Moi qui suis quelqu'un qui aime mon pays, je suis découragé de voir ce qu'il se passe", confie-t-il sur Europe 1.

Pour couronner les tout, Ludovic Azalbert a en plus, subi des agressions physiques. Il a reçu deux coups de poing, lui causant deux jours d'ITT. Il n'a plus qu'une envie : s'en aller "de manière à éviter les confrontations aux ronds-points avec les 'gilets jaunes', qui parfois nous demandent des Kabis, des pièces d'identité pour pouvoir accéder à nos propres commerces, sans parler des agressions". Face à cela, il est désormais "accompagné d'un taser" parce qu'il a "peur" : "J'ai un de mes confrères qui s'est fait couper l'oreille à 200 mètres de mon restaurant. On est excédé de ces histoires-là."

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"Je me demande si j'ai envie de rester dans mon pays." "On se fait taper dessus et on ne se comprend plus les uns les autres. Je me demande si j'ai envie de rester dans mon pays", lâche-t-il. Partir à l'étranger pour rebondir, voilà la solution qu'il semble privilégier à l'heure actuelle. C'est pour cela que la maison familiale est également en vente.