Universités : blocage reconduit à Nanterre jusqu'à jeudi, Tolbiac bloqué jusqu'à mercredi

Plusieurs centaines d'étudiants de Paris-Nanterre mobilisés en assemblée générale mardi ont reconduit le blocage de leur université jusqu'à jeudi pour protester notamment contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non-européens en 2019.

"Le blocage, c'est notre préavis de grève à nous". Les votants se sont largement exprimés à main levée pour la reconduction, lors de cette AG un peu moins massive et tendue que celle de la semaine précédente, réunissant 900 étudiants selon l'université et un millier selon une des organisatrices.

"Le blocage, c'est notre préavis de grève à nous pour faire plier le gouvernement", a indiqué Mickaël, un étudiant, à la tribune. Si l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires devait entrer en vigueur, le président de Paris-Nanterre Jean-François Balaudé s'est engagé la semaine dernière à ne pas l'appliquer dans son établissement.

Les partiels non tenus en décembre reportés en janvier. L'atmosphère s'est fortement tendue en fin d'AG lorsque les participants ont dû voter pour ou contre le report en janvier des partiels non tenus en décembre. Ce report a finalement été adopté par une majorité des étudiants présents. Les plus mobilisés étaient appelés à se rendre dans la foulée à l'université parisienne de Tolbiac avant d'aller manifester à 14h30 devant le ministère de l'Enseignement supérieur.

La veille, un huissier était venu constater le blocage des bâtiments par quelques dizaines d'étudiants. La plupart avaient été rouverts dans la journée avec l'appui de vigiles privés. Une partie des partiels avait ainsi pu se tenir. Une nouvelle AG est prévue jeudi à 10h.

A Tolbiac, le blocage reconduit pour mercredi. En assemblée générale à Tolbiac (Paris-1), environ 300 personnes ont aussi voté mardi matin la poursuite du blocage de la fac. "Le centre Pierre-Mendès-France était bloqué ce matin et la plupart des cours n'ont pas pu se tenir aujourd'hui", a indiqué l'université, précisant que la reconduction du blocage avait été votée pour mercredi.

La semaine dernière, la faculté avait indiqué que les examens de langue qui devaient se dérouler cette semaine au centre Pierre-Mendès-France, situé dans le 13ème arrondissement de Paris, étaient reportés à la première semaine du second semestre, du 21 au 26 janvier prochain.