Une société propose un job de prof sur un yacht de luxe aux Maldives : "C'est une expérience vraiment géniale !"

"Nous recherchons un ou une professeur(e) pour donner des cours de français, histoire-géo et mathématiques trois heures par jour à une élève de CM2 à bord d'un yacht cinq étoiles aux Maldives. Le reste du temps, vous profitez de plongée sous-marine, surf, snorkeling [plongée avec palmes, masque et tuba, ndlr] ou détente au soleil". Voici l'annonce du "job de rêve" publiée il y a quelques jours par la plateforme en ligne Hey Prof.

Nourri, logé, blanchi pour trois heures de cours par jour

D'autant que la suite donne envie de sortir son maillot de bain du placard : "Le reste du temps, vous profitez de plongée sous-marine, surf, snorkeling [plongée avec palmes, masque et tuba, ndlr] ou détente au soleil". L'heureux(se) élu(e) sera nourri(e), logé(e), blanchi(e) avec un salaire de 400 euros par mois et ses billets d’avion seront payés.

Mais attention, il faut tout de même un bon niveau général pour être capable de dispenser les cours sur la base du programme du Centre national d’enseignement. "On recherche quelqu'un de très sérieux qui soit capable de suivre la petite fille au niveau du programme de CM2 de la même manière que si elle était dans une école primaire française", précise Emmanuel Greve de la société lyonnaise Hey Prof au micro d'Europe 1.

Quoi qu'il en soit, donner des cours au milieu des atolls des Maldives a tout d'un job de rêve pour Maeva, l'actuelle professeur de la fille des gérants du yacht. "C'est une expérience vraiment géniale !", se témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. "Je plonge à peu près tous les jours, on voit des requins baleines des raies manta...toutes sortes de poissons. C'est juste magnifique". Pour les intéressés, il est possible de postuler jusqu'au 31 décembre à partir de la plateforme, et la prise de fonction est prévue pour novembre 2020, de quoi laisser le temps de faire ses valises.