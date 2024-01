Une personne sur dix est isolée, une sur cinq se sent seule, selon la Fondation de France

Un Français sur dix est isolé et un sur cinq se sent seul, indique mardi la Fondation de France dans un rapport sur les solitudes, où elle fait le lien entre isolement et précarité. Selon cette enquête, 12% des Français se trouvent en situation d'isolement total, contre 11% en 2022, c'est-à-dire avec aucun ou très peu (quelques fois dans l'année seulement) de contact physique avec les cinq réseaux relationnels - famille, amis, collègues, voisins ou milieu associatif.

Sept personnes sur dix disent avoir réduit leurs activités extérieures en raison de l'inflation

En y additionnant ceux qui ne fréquentent qu'un seul réseau relationnel, soit une personne sur cinq, ce sont au total environ un tiers des Français qui sont ainsi en "fragilité relationnelle", selon la Fondation de France. Les plus modestes - chômeurs (20%) et ouvriers (18%) - sont plus exposés à l'isolement, selon ce rapport basé sur une enquête statistique menée en janvier et juillet 2023 par le Crédoc, complété par une enquête ethnographique auprès de personnes seules et isolées.

L'inflation semble aggraver la situation : sept personnes sur dix disent avoir réduit leurs activités extérieures en raison de la hausse des prix. Par ailleurs, une personne sur cinq (21%) déclare se sentir seule. C'est notamment le cas des jeunes de 15-25 ans, dont un quart (26%) se sentent seuls (contre 16% des 70 ans et plus), une proportion qui monte à 45% durant l'été. Les personnes isolées et celles qui se sentent seules sont "beaucoup plus nombreuses" dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, des territoires plus pauvres que la moyenne, selon ce document.