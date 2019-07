Une peluche Toy Story 4, vendue à Disneyland, rappelée pour "risque d'étouffement"

Une peluche à l'effigie de Forky, l'un des personnages de Toy Story 4, présente des risques pour les enfants de moins trois ans. Le jouet, vendu par Disneyland Paris, fait l'objet d'un rappel par la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), comme l'a repéré France info. "Les yeux de la peluche sont susceptibles de se détacher. Ceci peut engendrer un risque d'étouffement pour les enfants de moins de trois ans", écrit la DGCCRF sur son site internet.

Les personnes ayant acheté la peluche sont priées "de ne plus utiliser le produit et de le retourner à Disneyland Paris pour être remboursés". Ce lot a été vendu entre le 24 avril et le 30 mai. Le jouet a également été rappelé aux États-Unis et au Canada, précise France info. Le jouet est encore disponible sur certains site de vente en ligne.