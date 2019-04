Une patiente de l'hôpital Tenon à Paris filme des souris dans sa chambre

La vidéo est devenue virale. Le 15 avril dernier, une patiente de l'hôpital parisien Tenon a filmé la présence de plusieurs souris dans son lit, au service de médecine interne de l'établissement, rapporte Le Parisien. Publiées sur Facebook, les images ont été visionnées plus de 600.000 fois.

Marie (le prénom a été modifié), 30 ans, raconte au journal les circonstances de l'incident. "La veille, j'avais déjà entendu des bruits suspects. Mais là, elles étaient trois à se balader tranquillement dans la chambre. J'étais horrifiée", explique celle qui confie avoir une phobie des souris. La trentenaire a d'ailleurs demandé à quitter l'établissement dans la nuit, avant d'y être de nouveau admise dans un nouveau service quelques jours plus tard.

Aucune recrudescence de rongeurs, selon l'AP-HP

Indiquant vouloir écrire à l'hôpital, Marie affirme avoir fait cette vidéo "pour que les choses bougent". Et d'ajouter : "Une telle situation est scandaleuse en 2019 (...) dans un hôpital qui doit être irréprochable sur le plan de l'hygiène". Mais cet incident pourrait ne pas être un cas isolé. Selon un syndicaliste cité par Le Parisien, "ce n'est pas nouveau, et cela concerne tout l'hôpital : c'est un problème récurrent depuis la construction d'un bâtiment neuf en 2013".

Contactée par le quotidien, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris défend l'action de l'établissement, indiquant que la direction "fait appel à une société extérieure qui assure un suivi précis, tous les trois mois, à tous les étages des bâtiments et intervient en temps réel en cas de signalement ou de constatation de nuisibles par les équipes hospitalières". Et d'ajouter : "entre 2018 et 2019, aucune recrudescence de rongeurs, ni aucune réclamation par téléphone ou mail de patient n'ont été constatées".