Une montgolfière avec trois journalistes de l'émission de télévision Thalassa (France 3), dont la présentatrice Fanny Agostini et un pilote, est tombée vendredi dans le golfe du Morbihan, sans faire de blessé grave, a appris l'AFP de sources concordantes.

"Le pilote se serait trompé dans une manœuvre." Vendredi en fin de matinée, "une montgolfière avec trois journalistes de Thalassa et un pilote volait à basse altitude, le pilote se serait trompé dans une manœuvre et la montgolfière est tombée à l'eau", aux alentours de Sarzeau, a indiqué la préfecture maritime de l'Atlantique à l'AFP.

Le pilote a prévenu le sémaphore de Piriac en Loire-Atlantique qui a à son tour averti le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel dans le Morbihan. Un semi-rigide (bateau pneumatique) des pompiers et un autre de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du golfe du Morbihan sont venus leur prêter assistance. Ils ont été transportés au Centre hospitalier (CH) de Vannes "pour des contrôles car les blessures seraient superficielles", selon la même source.

"Plus de peur que de mal." D'après France télévisions, la présentatrice de l'émission Fanny Agostini, ainsi qu'un cadreur et un preneur de son, étaient dans la nacelle. "Tout le monde va bien, il y a eu plus de peur que de mal, ça a été une belle frayeur", a indiqué à l'AFP une porte-parole de France télévisions.

Ce survol en montgolfière du golfe du Morbihan fait partie de l'émission "Morbihan, un archipel en Bretagne", mélange de reportages et de plateaux, qui doit être diffusée le 8 avril. Fanny Agostini, 30 ans, a succédé à l'emblématique Georges Pernoud en 2017 à la présentation du magazine consacré à la mer.