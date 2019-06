Une mannequin iranienne, SDF à Paris, obtient l'asile en France

Son histoire avait fait l'objet d'un article du Parisien et ému de nombreux lecteurs. Negzzia, top model sans-abri à Paris et menacée d'emprisonnement à Téhéran, avait déposé une demande d'asile en France le 13 novembre dernier. Demande acceptée, a relayé le ministre de l'Intérieur, dimanche sur Twitter.

"L'asile lui sera naturellement proposé"

"L’asile lui sera naturellement proposé. L’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) me l’a confirmé. Ses services sont en contact avec elle, son dossier examiné avec l'attention bienveillante due à sa situation", a annoncé Christophe Castaner. La jeune femme, âgée de 29 ans, est menacée d’emprisonnement et de coups de fouet dans son pays pour avoir posée nue. Elle était arrivée en France au mois d'octobre dernier, avant de se retrouver à dormir dans la rue quelques semaines plus tard.

L'asile lui sera naturellement proposé. L'@Ofpra me l'a confirmé. Ses servives sont en contact avec elle, son dossier examiné avec l'attention bienveillante due à sa situation.https://t.co/CZEp9O2YzG — Christophe Castaner (@CCastaner) 2 juin 2019

Sur Instagram, Negzzia a tenu à remercier Christophe Castaner pour son "soutien". "C’est un immense bonheur de pouvoir enfin regarder l’avenir avec plus de sérénité. Merci encore, je ferai honneur à cette main que votre pays me tend", écrit l'Iranienne, qui conclue son message par : "Vive la France !"