Une fraude massive au code de la route mise à jour dans les Bouches-du-Rhône

Quelques centaines d'euros pour avoir son code de la route sans le passer : un réseau responsable d'une fraude "d'ampleur nationale" a été démantelé et quatre personnes seront jugées le 12 avril, a annoncé jeudi le parquet d'Aix-en-Provence.

19 arrestations

Lors d'un large coup de filet, 19 personnes ont été arrêtées le 18 mars. Quatre d'entre elles, soupçonnées d'être les organisateurs, seront convoquées devant le tribunal correctionnel mi-avril pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et corruption. Deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire dans l'attente de ce jugement, détaille le procureur Jean-Luc Blachon dans un communiqué. Les soupçons autour d'une "fraude d'ampleur nationale" impliquant les gérants d'un centre d'examen et d'une auto-école dans les Bouches-du-Rhône avaient été rapportés au parquet d'Aix-en-Provence en juin.

Au cours de leurs investigations, les gendarmes ont alors découvert un système qui a "potentiellement bénéficié à plus de 1.000 candidats ayant payé entre 150 et 1.000 euros pour obtenir l'examen du code de la route sans avoir à se présenter aux épreuves", a expliqué le parquet jeudi. Ce système frauduleux, qui aurait rapporté des centaines de milliers d'euros, a conduit les enquêteurs à saisir des biens immobiliers, des voitures et des fonds sur des comptes bancaires.

Dans son communiqué le parquet a précisé que celles et ceux qui ont ainsi obtenu indûment leur code feront l'objet d'une poursuite ou d'un signalement afin que leur permis de conduire leur soit retiré.