Une cigogne en danger après avoir bloqué son bec dans une canette de... Coca-Cola

La bêtise humaine bectée par les animaux ? Ce n'est pas la première fois que les espèces animales sont prises au piège par les déchets. Dans les océans, les poissons sont victimes de la pollution plastique et se retrouvent régulièrement prisonniers. Mais cette fois-ci, c'est sur la terre ferme qu'un oiseau s'est retrouvé confronté à la surconsommation des humains. Le 12 juin dernier, un agriculteur de Haute-Saône a filmé une cigogne dans son champ de la commune de Charmoille. Celle-ci a été aperçue marchant le bec dans une canette de Coca-Cola, ce qui l'empêche de manger et de boire. Selon L'Est Républicain, elle a été de nouveau observée sans pouvoir être secouru vendredi dernier. Cet objet prive l'oiseau de nourriture et principalement d'insectes, dont elle se nourrit principalement. Face à cela, la marque américaine a été interpellée à plusieurs reprises.

"Sa vie est en danger"

"Je n'arrive même pas à la choper, on ne peut rien faire. Elle ne peut plus bouffer, plus boire", déplore Paul Bubba, l'agriculteur, dans sa vidéo Tiktok. La détresse de l'oiseau a été signalée une seconde fois à l'Office français de la biodiversité qui alerte sur la santé de la cigogne et estime que ses jours "sont comptés". La vidéo a été rapidement relayée sur internet et différentes associations n'ont pas tardé à réagir. Comme la Fondation 30 millions d'amis qui affirme sur Twitter que sans "pouvoir s'alimenter, sa vie est en danger". L'association n'oublie pas de préciser que "nos déchets sauvages polluent... et peuvent tuer". Selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO), les chances de la cigogne de se faire de la canette seule sont faibles.

Haute-Saône. À Vesoul, une cigogne se déplace avec le bec coincé dans une canette de Coca-Cola : faute de pouvoir s’alimenter, sa vie est en danger. Nos déchets sauvages polluent… et peuvent tuer. #RéAgissons ! https://t.co/dw5yRLlUIj — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) June 18, 2023

En plus d'être difficile, voire impossible à approcher, la localisation de la cigogne se fait difficilement car l'espèce se déplace sur un territoire étendu. Par ailleurs, les cigogneaux nés au cours du printemps sont encore dans leur nid et se préparent à la migration en direction de l'Afrique et de l'Europe du Sud qui aura lieu à partir de la mi-août. Cependant, ces jeunes oiseaux nécessitent l'aide de leurs parents pour pouvoir se nourrir. Avec le bec pris au piège par la canette Coca-Cola, la cigogne peut donc difficilement s'occuper de ses petits.

Le géant américain interpellé

Malheureusement pour Coca-Cola, sa marque est facilement reconnaissable. Difficile donc pour l'Américain de se cacher. Cette vidéo n'a pas échappée aux défenseurs des animaux et de l'environnement. Comme le directeur général de la LPO et ancien député Matthieu Orphelin qui s'est directement adressé à l'entreprise Coca-Cola sur Twitter. "Dites Coca-Cola, cela fait 24h que j'essaie de vous joindre sans succès. Avez-vous mis en œuvre des moyens (drones ou autres) pour retrouver cette cigogne et la secourir ? Nos ornithologues sont mobilisables mais à vous de vous saisir en urgence de ce sujet", réclame-t-il sur le réseau social.

Dites @cocacolafr cela fait 24h que j'essaie de vous joindre sans succès. Avez-vous mis en oeuvre des moyens (drones ou autres) pour retrouver cette cigogne et la secourir ? Nos ornithos sont mobilisables mais à vous de vous saisir en urgence de ce sujet.https://t.co/qkB5ljUwY8 — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) June 18, 2023

L'ancien député a rapidement été soutenu par le militant écologiste Hugo Clément qui appelle au déploiement de "grands moyens sinon elle va mourir".