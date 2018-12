Une baleine, un dauphin et des bébés phoques découverts échoués sur des plages de Bretagne

Sur les plages de Bretagne, c'est un peu l'hécatombe en cette période de fêtes. Sur les dix derniers jours, trois rorquals, deux phoques et un dauphin ont été retrouvés échoués, a rapporté mercredi Ouest France.

Un bébé phoque secouru. Le 18 décembre dernier ainsi que lundi et mercredi, trois cétacés ont été successivement trouvés à Trégunc et à Clohars-Carnoët dans le Finistère ainsi qu'à l'île de Groix dans le Morbihan. Sur cette dernière commune ont aussi été découverts lundi deux bébés phoques. Si le premier était mort, le deuxième a pu être secouru. Amaigri et très fatigué, il a été transporté dans une clinique vétérinaire.

Un dauphin victime d'une prise accidentelle ? Enfin, à Larmor-Plage, toujours dans le Morbihan, c'est un dauphin qui a été retrouvé. Son corps étant mutilé, la thèse d'une capture accidentelle est avancée.

Plus de vacanciers et des vents forts. Deux explications à ces découvertes, avance Ouest France : les vacances car elles amènent plus de promeneurs sur les plages et les vents forts qui depuis la semaine dernière soufflent sur le littoral breton.