Un taxi-bus finit sa course dans l'eau : 5 jeunes sauvent deux touristes de la noyade à Saint-Martin

Un taxi-bus qui transportait 15 croisiéristes de passage à Saint-Martin a terminé sa course dans la baie de Marigot samedi, faisant deux blessés graves, sauvés de la noyade par cinq jeunes, a-t-on appris mardi auprès des gendarmes.

Samedi, en milieu de journée, un taxi-bus est tombé dans l'eau, sur le front de mer dans la baie de Marigot, pour des raisons encore inconnues. Selon les enquêteurs de la gendarmerie, il pourrait s'agir d'une "marche avant malencontreuse". Cinq jeunes Saint-Martinois se sont jetés à l'eau pour secourir les personnes, et notamment deux touristes, dans un état d'urgence "dû à l'inhalation d'eau", qui ont ensuite été pris en charge par les pompiers et transférés à l'hôpital. Treize autres personnes ont été légèrement blessées.

Un "geste héroïque" qui "a permis de sauver des vies"

Le président de la Collectivité Daniel Gibbs a salué dans un communiqué le comportement exemplaire des jeunes : "Ce geste héroïque a permis de sauver des vies, ils ont fait preuve de sang froid et d'un grand courage. Ils peuvent être fiers de leur acte". La première vice-présidente de la collectivité, Valérie Damaseau, a rendu visite aux deux croisiéristes hospitalisés: "Les deux hommes qui ont été hospitalisés en urgence sont sortis et doivent continuer à être suivis à leur retour dans leur pays.

Ils m'ont dit que c'était leur troisième séjour sur l'île et qu'ils adoraient. Que ce qui s'est passé samedi était un accident et qu'ils n'en blâmaient personne". Saint-Martin, dévasté en septembre 2017 par l'ouragan Irma, se relève difficilement, et espère relancer son économie lors de la prochaine haute saison touristique en fin d'année.