Un séisme de magnitude 6,8 au large de la Nouvelle-Calédonie

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé l'est de la Nouvelle-Calédonie jeudi, a annoncé le service sismologique américain (USGS). Selon l'USGS, la secousse s'est produite à 16h44 heure locale (05H44 GMT) à une profondeur de 10 kilomètres, à 279 kilomètres au sud-est de Tadine, en Nouvelle-Calédonie. Le service météorologique national américain a émis un avertissement selon lequel "des vagues de tsunami dangereuses" peuvent surgir "sur les côtes situées dans un rayon de 300 km de l'épicentre du séisme", dans le Pacifique.

Ces vagues de moins de 0,3 mètre au-dessus du niveau de la marée sont attendues le long des côtes du Vanuatu, des Fidji et de la Nouvelle-Calédonie, précise-t-il. "Les personnes situées dans les zones (...) menacées doivent rester attentives aux informations et suivre les instructions des autorités nationales et locales", a prévenu le service météorologique.

