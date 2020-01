Un policier victime d’insultes racistes de la part de ses collègues à Rouen : l’IGPN saisie

Un policier rouennais a déposé plainte fin décembre contre cinq de ses collègues, après la découverte d'insultes racistes sur la messagerie Whatsapp, le concernant lui et des détenus. Le parquet de Rouen a saisi jeudi 16 janvier l’IGPN (inspection générale de la police nationale). La plainte a été déposée pour "injures à caractère racial", "incitation à la haine" et "diffamation", selon les informations de Paris Normandie qui révèle les faits, confirmés par Europe 1. Une enquête administrative pour "manquement professionnel et déontologique" a également été ordonnée.

"Arabo-négroïde", "pute à bougnoule"...

Des insultes racistes auraient été envoyées lors d'une conversation Whatsapp entre une douzaine de policiers de l'Unité d’assistance administrative et judiciaire (UAAJ) de Rouen, à laquelle appartient le plaignant. Le policier aurait découvert ces messages par hasard sur le smartphone d'un collègue, et constaté qu'il en était la cible, ainsi que des détenus.

"Il n'y a pas à tourner autour du pot, il s'agit de propos racistes et haineux tenus envers ce fonctionnaire. Mais ce n’est pas tout : d’autres messages tout aussi haineux, tout aussi racistes, homophobes, xénophobes, concernent les personnes dont ces policiers ont la charge au palais de justice", a déploré une source judiciaire auprès du quotidien régional Paris Normandie. Les insultes concernent donc aussi les détenus, gardés à vue, prévenus ou accusés. "C’est du type : arabo-négroïde, une blanche qui fréquente un noir se voit qualifiée de pute à nègre — une insulte acronymisée en 'PAN' -, un noir ne fera jamais du aussi bon boulot qu’un blanc, pute à bougnoule..."

Une enquête administrative pour "manquement professionnel et déontologique" a été immédiatement déclenchée après la plainte du policier le 23 décembre. Il a été, à sa demande, affecté à un autre service.