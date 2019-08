Un patient de 70 ans reste plus de six jours sur un brancard aux urgences

De nombreux services d'urgences sont en grève depuis cinq mois dénoncer leurs conditions de travail et réclamer plus de moyens. Ce que révèle RMC pourrait bien encore alimenter cette colère. Par manque de lits, un homme de 70 ans est resté six jours et 12 heures sur un brancard au centre hospitalier de Saint-Quentin dans l'Aisne.

"Malheureusement c’est récurrent"

Le collectif Inter-Urgences, à l’origine du mouvement social, dénonce cette situation dans un communiqué et ironise sur ce "record dans un contexte où la direction fait la sourde oreille sur les revendications du personnel".

Record de durée "d'hospitalisation brancard" battu ! A St Quentin, un patient de 70 ans a passé 6 jours et 12 heures sur un brancard faute de lit d'hospitalisation...

➡️ Nous continuons à demander un arrêt des fermetures des lits d'aval ! #SoutienALaGreveDesUrgences — L'Inter-Urgences (@InterUrg) 15 août 2019

Vendredi, 220 services étaient toujours concernés par la grève.