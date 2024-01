Un nouveau billet va faire son apparition, et il vaut... zéro euro

Des filigranes, un numéro de série, une signature et ... C'est un nouveau billet tout ce qu'il y a de plus authentique qui va faire son apparition dès février. Mais il y a une particularité : il n'a aucune valeur marchande puisqu'il vaut zéro euro ! Un billet dédié donc aux collectionneurs, imprimé à l'occasion des 80 ans du D-Day, le Débarquement de Normandie, du 6 juin 1944. Sur ce billet figurent notamment plusieurs images qui racontent cet événement historique.

3.000 exemplaires

On y voit, sur un fond de carte de la France, des images représentant les sabotages de la résistance pendant l'occupation allemande, le soutien des Alliés, la Libération, une référence à l'appel du 18-Juin du général De Gaulle, ou encore la mention "Honneur aux hommes et aux femmes de toutes nations qui se sont unis pour libérer notre pays".

Édité à 3.000 exemplaires, ce billet pourra être acheté pour trois euros le 11 février, lors du 21e salon des Collectionneurs d'Isle, près de Limoges. Attention, il ne sera possible d'en acheter que deux par personne. Le site du Parisien, précise également qu'il faudra tout de même faire preuve d'une certaine célérité puisque seuls 400 billets seront disponibles à la vente lors de ce salon. Les 2.600 restants pourront être achetés ultérieurement.

De nombreux billets commémoratifs existent

Ce n'est pas la première fois qu'un billet de zéro euro est édité. Depuis leur création en 2015, il en existe même des centaines commercialisés par l'Euro Banknote Memory à l'effigie de monuments, d'événements ou même de personnalités. Ainsi, il est possible de trouver un billet de zéro euro à l'effigie de Vincent Van Gogh, mais également un pour célébrer les 200 ans de la naissance de Karl Marx. Au total, on dénombre plus de 2.500 motifs émis dans 30 pays.