Un monastère portugais, une recette secrète : la surprenante histoire des pastéis de nata

Le journaliste David Castello-Lopes, dans l'émission Historiquement vôtre sur Europe 1, revient tous les jours sur les origines d'un objet, d'un concept ou d'une recette. Vendredi, il raconte l'origine des pastéis de nata, ces petits flans portugais qui ont conquis le monde entier. Ce dessert avait été inventé au 18ème siècle par des moines lisboètes.

C'est un dessert portugais récemment popularisé dans le monde entier. La pastel de nata est un petit flan à pâte feuilletée tout droit venu de Lisbonne et plus précisément de Belem, une ancienne banlieue qui fait aujourd'hui partie de la ville. C'est dans la petite pâtisserie Pastelaria qu’ont été vendus les premiers pastéis de nata dès 1837. Vendredi dans Historiquement Vôtre sur Europe 1, David Castello-Lopes remonte aux origines de ce délicieux dessert.

Un dessert inventé par des moines lisboètes

Juste à côté de la Pastelaria se trouvait un monastère, le Mosteiro dos Jeronimos. Ce sont probablement ces moines qui ont inventé les pastéis de nata au début du 18ème siècle. A l'époque, il n'est pas encore question d'en faire commerce et les moines gardent pour eux la recette. Mais en 1820, la Révolution libérale entraîne la fermeture de nombreux monastères portugais, dont celui de Belem. Certains moines désœuvrés décident alors de vendre leur précieux dessert. Quelques années plus tard, ils transmettent leur recette à celui qui a ouvert la pastelaria de Belem en 1837, il y a 184 ans.

Cette recette originelle est dans les grandes lignes la même que celle de tous les autres pastéis de nata, mais on dit qu'elle contient un ingrédient secret, connu de ses seuls pâtissiers. Autre particularité, on les déguste là-bas avec un petit sachet de sucre ou de cannelle. Ces dix dernières années, les pastéis de nata se sont largement exportées. On en trouve désormais dans de nombreuses boulangeries, supermarchés et franchises de restauration rapide. Celles de Belem restent toutefois une institution.