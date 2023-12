«Un gros choc» : au détour d'une simple conversation, Émilie met au jour un lourd secret de famille

TÉMOIGNAGE

>> Du lundi au jeudi dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Émilie, 39 ans, raconte qu'une simple conversation entre collègues lui a fait découvrir son autre famille.

Une simple discussion autour des groupes sanguins

"Il y a environ une dizaine d'années, dans mon précédent travail, j'étais dans un open space. J'ai entendu une conversation entre deux collègues qui ne me concernait pas. Elles parlaient de leur fille, des devoirs faits ce week-end, et des groupes sanguins puisqu'il était question de génétique. Depuis toute petite, sans raison particulière, j'ai toujours connu par cœur les groupes sanguins de tout le monde autour de moi."

"Quand j'entends cette conversation, ça m'interpelle parce qu'elles étaient en train de dire qu'elles avaient le même groupe sanguin que leur fille, et moi, ce n'est pas le cas (son groupe sanguin est différent de ceux de ses parents, ndlr). Alors, je me mêle à la conversation, et elles me disent que c'est normal (d'avoir les mêmes groupes que ses parents) parce que la génétique intervient. Je regarde sur internet et je me rends compte qu'effectivement, mon groupe sanguin ne correspond pas au croisement de celui de mon père et de ma mère. Ça me déstabilise", commence Émilie au micro d'Olivier Delacroix.

"L'image d'immeubles qui s'effondrent en une fraction de seconde"

L'auditrice d'Europe 1 explique que sa mère est du groupe A, et son père est O. Ce qui ne peut pas créer le groupe sanguin AB, auquel elle appartient. "Mes parents ont divorcé quand j'avais une dizaine d'années. J'envoie un message à ma mère pour savoir si elle se souvient du groupe sanguin de mon père, elle est étonnée de la question mais elle me dit qu'il est O. Je contacte aussi ma petite sœur pour la mettre dans la confidence. (...) Deux jours plus tard, j'appelle mon père pour lui demander son groupe sanguin, et il me confirme qu'il est bien O. Quand il me le dit, je sens que là, j'ai mis les pieds dans quelque chose qui peut faire mal", affirme-t-elle.

Émilie part demander une confirmation à un pharmacien, qui lui dit bien que ce croisement (A et O donnent AB) est impossible. "Il se passe alors un gros choc. Souvent, j'ai cette image d'immeubles qui s'effondrent en une fraction de seconde. C'est un peu ce que j'ai senti à l'intérieur de mon corps", témoigne l'auditrice parisienne.

Le jour où sa mère a accepté de lui dévoiler son secret

Ensuite, Émilie décide de contacter sa mère. "Dans un premier temps, elle n'est pas très réceptive. Elle m'a dit que je racontais n'importe quoi, que je pouvais dire que 'j'avais été changée à la naissance' tant que j'y étais, et elle n'avait pas le temps de discuter. Elle a raccroché, donc c'était assez compliqué pour moi à ce moment-là."

Malgré cela, la mère de l'auditrice accepte de la recevoir chez elle quelques jours plus tard, et lui dévoile son histoire. Émilie raconte : "Je suis l'aînée de ses deux enfants, et elle m'explique que quand elle s'est mariée à mon père, elle voulait plus que tout un enfant, mais ça ne marchait pas. Mon père buvait un peu trop à l'époque, et elle a pris des traitements pour contrer ça mais ça ne prenait pas. Elle me raconte qu'un jour, elle a rencontré à Paris un homme qui ressemblait plus ou moins physiquement à mon père et elle s'est servie de lui pour avoir un enfant."

"Elle m'a dit 'Je l'ai vu deux fois, pas plus. Je voulais juste un bébé. Je ne sais même pas si cet homme est ton père ou pas, ça ne m'intéressais pas, je voulais juste un enfant'", relate l'auditrice de la libre antenne d'Europe 1. "Donc, je lui demande le nom de ce monsieur, elle me donne un prénom auquel je ne crois pas trop. Elle me dit 'Mais ce n'est pas grave, on est en bonne santé, t'as une famille, ce n'est pas la peine de se mettre dans des états pareils'. Elle me dit qu'elle a beaucoup déménagé, qu'elle n'a de racines nulle part", poursuit-elle.

Contactée par sa sœur biologique

Émilie explique l'embarras de sa mère par "le déni. Elle a tenu son mensonge pendant presque 30 ans. Elle est bloquée sur le fait que je suis en bonne santé, que j'ai une famille, elle me le répète en boucle. Surtout, elle me dit que c'est un secret, qu'il faut le dire à personne ni même à mon père (...) Cela reste comme ça pendant quatre-cinq ans", détaille l'auditrice.

Jusqu'à ce jour où elle reçoit un message d'une adolescente sur l'un de ses réseaux sociaux. "Elle me demande de confirmer le prénom de ma mère. Je trouve ça étrange, mais je me dis que c'était peut-être pour une collègue de ma mère qui voulait lui organiser une cagnotte pour sa retraite. Mais quand je regarde la photo de cette ado, je me vois quand j'avais son âge. Elle a vraiment mon visage, et je ne ressemble à personne dans ma famille", se souvient Émilie.

"Quelques heures plus tard, elle me demande de confirmer ma date de naissance. Je lui demande si on peut s'appeler parce que je pense qu'on a un secret en commun, elle me répond qu'on a le même père", se rappelle l'auditrice, qui en dit davantage sur cette autre famille dans la suite de son témoignage au micro d'Olivier Delacroix.