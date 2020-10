VIDEOS - Un gigantesque incendie détruit un dépôt de meubles à Marseille

Un incendie impressionnant s'est déclaré dans un dépôt de meubles de 10.000 mètres carrés, mardi soir à Marseille, a appris l'AFP auprès des marins-pompiers de la ville. Peu avant une heure du matin mercredi, une centaine de pompiers et 30 engins étaient encore mobilisés contre les flammes, dans une zone semi-industrielle proche du cimetière Saint-Pierre, à l'est de la ville. La cause du départ de feu est encore inconnue, mais aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant.

Les marins-pompiers, appelés sur place vers 23h10, étaient notamment équipés d'une douzaine de lances à incendie d'une capacité de 1.000 litres par seconde chacune.

⚡️ VIDEO CHOC / #Marseille : Un gigantesque #incendie s’est déclaré Mardi soir dans le 5e arrondissement de Marseille. Une centaine de pompiers étaient mobilisés toute la nuit pour tenter de circonscrire le feu, d’origine encore inconnue. pic.twitter.com/kHhnsYcCCd — FranceNews24 (@FranceNews24) October 7, 2020

Des explosions étaient entendues, "sans doute des bombes de peinture ou des aérosols" présents parmi les meubles stockés dans ce dépôt, selon le porte-parole des marins-pompiers. Evacués et examinés par les secours sur place, les trois gardiens du site n'ont été atteints ni par les flammes ni par les importantes fumées dégagées par le sinistre.