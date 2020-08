Un feu de végétation reprend dans la Drôme, 200 hectares parcourus

Un incendie qui avait démarré mercredi dans la Drôme avant d'être fixé jeudi matin, a repris et parcouru 200 hectares au total, ont indiqué vendredi matin les pompiers qui luttent toujours contre les flammes. "Il y a eu une reprise hier après-midi, attisée par le vent, et ça s'est étendu dans la nuit", a déclaré le lieutenant-colonel Christophe Duringer. "Et la surface parcourue va probablement encore augmenter puisque l'on a fait appel à des équipes tactiques qui vont allumer des contre-feux pour que l'incendie vienne mourir sur des surfaces déjà brûlées", a-t-il ajouté.

L'incendie s'est déclaré dans une forêt de pins au relief très accidenté sur la commune de Montguers dans le sud-est du département. Près de 300 pompiers ont passé la nuit dans cette zone isolée, dépourvue d'habitations et comprenant très peu de pistes, ce qui complique leur intervention. Un hélicoptère Dragon devait effectuer une reconnaissance des lieux vendredi matin mais aucun nouveau largage d'eau n'était prévu, selon la même source.