Un "fast-food" saccagé par des militants d'ultragauche près de Saint-Étienne

Des militants d'ultragauche ont saccagé samedi soir un McDonald's de Saint-Priest-en-Jarez, dans le département de la Loire, dans la foulée d'une manifestation de "gilets jaunes" émaillée de violences à Saint-Étienne, ont rapporté lundi la police et le gérant du restaurant. L'acte n'a pas été revendiqué, mais une source policière l'a attribué à un groupe de militants de l'ultragauche.

"Douzaine d'individus cagoulés". "Un commando d'une douzaine d'individus cagoulés, gantés et armés de marteaux a fait irruption dans le restaurant où se trouvaient une trentaine de clients et une quinzaine de salariés, peu avant 21h30", a rapporté le gérant Gérard Rebattu, ajoutant que l'action avait duré environ deux minutes. "N'ayez pas peur ! Ce n'est pas un cambriolage, on n'en veut pas aux personnes mais à McDo", ont lancé les assaillants, avant de méthodiquement briser vitres, écrans des bornes de commandes et plusieurs caisses.

Certains ont déversé dans le magasin le contenu de poubelles qu'ils avaient récupérées dans les environs. Le responsable de l'établissement avait regroupé le personnel dans les cuisines alors que les clients avaient pris la fuite, abandonnant leur repas sur place.

Aucun assaillant interpellé. Ce saccage a causé plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts, et le gérant a indiqué prévoir "une réouverture complète d'ici mercredi, au terme des réparations en cours". Aucun des assaillants n'avait été interpellé lundi matin. Ce saccage s'est produit quelques heures après une manifestation de "gilets jaunes" émaillée de violences qui avait auparavant rassemblé près de 1.800 personnes à Saint-Etienne, selon les chiffres de la préfecture.