Un enseignant mis en examen pour "agressions sexuelles" sur mineures à Auch

Un professeur d'histoire-géographie d'un collège d'Auch, dans le Gers, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des chefs d'"agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans", après des plaintes de 14 de ses élèves, a indiqué mercredi le parquet. La procureure a été saisie fin janvier par l'inspection académique qui lui a fait remonter les plaintes de 14 jeunes filles du collège Carnot à Auch, rapportant un "comportement inadapté du professeur, une grande proximité physique et des caresses dans les cheveux, sur les bras, et pour certaines sur les seins", a indiqué la même source.

Suspendu de ses fonctions. Au cours de l'enquête, les jeunes filles ont pu être entendues au commissariat, et "leurs déclarations paraissent objectives, étayées, et loin de toute exagération", a ajouté la procureure. Une information judiciaire est alors ouverte. L'enseignant d'une soixantaine d'années, qui a toujours exercé ce métier, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire mardi soir, avec notamment une suspension de ses fonctions le temps de la procédure judiciaire et une interdiction d'exercer toute activité avec des mineurs. Selon La Dépêche qui a révélé l'affaire, le professeur conteste tous les faits qui lui sont reprochés.