Un écolier de 8 ans suspecté de menaces sur son institutrice et la police

La justice a ouvert une enquête sur un enfant de huit ans venu à l'école avec deux couteaux et soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort contre sa maîtresse et des policiers, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Saint-Etienne. L'enquête est ouverte pour "menaces de mort, port d'armes et introduction d'armes dans une enceinte scolaire", a précisé à l'AFP le procureur de Saint-Etienne David Charmatz, confirmant une information du Figaro.

Deux couteaux à steak dans le cartable

Ce sont des élèves de cet établissement qui ont averti une enseignante de CE2 des menaces qui auraient été proférées par le jeune garçon, dans le cartable duquel deux couteaux à steak ont été retrouvés, selon le Figaro. Contactée par l'AFP, la direction de l'école primaire Saint-Charles, de Saint-Etienne, a indiqué qu'"il y avait une procédure en cours" et qu'elle "ne souhaitait pas communiquer". Le jeune garçon, qui a été entendu par la police ainsi que ses parents, conteste les propos qui lui sont imputés, indique le parquet.

"Son âge empêche toute poursuite à l'égard de cet enfant dont des expertises psychologiques et psychiatriques devront indiquer ce que ces faits révèlent de sa personnalité et de ses besoins de soutien éducatif", explique David Charmatz.