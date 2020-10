Un caviar et une salade croquante : la recette qui va vous faire aimer le chou-fleur

Marre du velouté de chou-fleur, ou du traditionnel gratin ? Pas de panique : pour profiter de ce légume de saison, le chef franco-libanais Alan Geaam livre au micro de Laurent Mariotte une recette qui change de l'ordinaire, et devrait vous séduire : un caviar, et une salade pour profiter du chou-fleur en deux textures, crémeux et croquant.

Caviar de chou-fleur, salade de chou-fleur frit

Ingrédients : 1 chou-fleur 100 g de crème de sésame 2 cuil. à soupe de yaourt grec 3 citrons jaunes 1 grenade Quelques feuilles de coriandre Mélasse de grenade (ou vinaigre balsamique) Huile d’olive 1 gousse d’ail Sel, poivre

Les étapes de la recette

1. Avant d’enfourner votre chou-fleur, détaillez-en quelques sommités et taillez de petits bouquets.

2. Faites cuire le chou-fleur au four environ 50 minutes à 180°C.

3. Détacher les bouquets du chou-fleur et mixez avec la crème de sésame, le yaourt, le jus des citrons. Salez, poivrez et réservez au frais en attendant de le servir.

4. Faites frire les bouquets préservés jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Dans un saladier, mélangez-les avec une poignée de graines de grenade, les feuilles de coriandre puis salez, poivrez. Versez un filet d’huile d’olive et 1 cuil. à soupe de mélasse de grenade ou de vinaigre balsamique.

5. Disposez cette salade sur le caviar de chou-fleur au moment du dressage.