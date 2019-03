Un aide-soignant filmé en train de violenter une nonagénaire en Ehpad jugé vendredi

Sur les vidéos, on le voit violenter, insulter une dame de 98 ans qui le supplie d'arrêter : un aide-soignant sera jugé vendredi pour des violences en février dans un Ehpad d'Arcueil, dans le Val-de-Marne.

"Tu me fais chier espèce de vieille salope". Présenté au tribunal de Créteil mi-février, cet homme de 57 ans avait demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense, et a été placé en détention provisoire. Il avait été interpellé quelques jours plus tôt, après une plainte des enfants de la vieille dame. Soupçonnant des violences sur leur mère, ces derniers avaient installé une caméra de surveillance dans sa chambre de cet Ehpad du groupe Adef résidence.

Sur les vidéos, une scène est particulièrement choquante, selon plusieurs sources qui les ont visionnées. La vieille dame est au sol, apparemment tombée de son lit. On l'entend crier "à l'aide" pendant une heure, avant que n'arrive l'aide-soignant. "Ferme ta gueule", lui dit-il. Il la tire violemment par les jambes pour la remettre dans son lit, lui donne des petits coups de pieds, des gifles, la tire par les cheveux. "Tu me fais chier espèce de vieille salope", "ferme ta gueule", répète-t-il encore. "Pitié pour moi", le supplie la vieille dame, en pleurs.

Un salarié employé depuis dix ans. Le lendemain et alors que la famille n'a pas encore vu la vidéo, ils sont informés par l'Ehpad d'une "fracture spontanée du fémur" de leur mère, qui se verra prescrire 90 jours d'ITT (incapacité totale de travail). Devant les enquêteurs, l'aide-soignant avait d'abord nié, avant de reconnaître ce qu'il a qualifié d'actes isolés, disant avoir "pété un câble". D'autres familles de pensionnaires de l'Ehpad ont été entendues, mais aucune n'a rapporté d'anomalies.

Adef résidences, qui s'est constitué partie civile, avait déploré un "acte de violence insoutenable" et dit avoir mis à pied son salarié, employé depuis dix ans, "dès connaissance des faits".