Un adolescent de 13 ans meurt après une nouvelle rixe dans l’Essonne

Une nouvelle rixe entre deux bandes rivales a éclaté mardi entre une soixantaine de personnes à Boussy-Saint-Antoine, dans l’Essonne. Un adolescent de 13 ans, touché au ventre et au cou à l'arme blanche, est mort. Deux groupes de jeunes se sont opposés. L’un venait d’Epinay-sous-Sénart, l’autre de Quincy-sous-Sénart. Un autre adolescent de 16 ans a été blessé à la gorge, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne. Six interpellations ont eu lieu à ce stade

Une collégienne tuée lundi

La veille, une collégienne de 14 ans avait été tuée d'un coup de couteau dans le ventre lors d'une rixe entre deux bandes rivales à Saint-Chéron, toujours dans l'Essonne. Dans ce dossier, trois mineurs ont été interpellés et trois autres se sont rendus à la police. Ils ont tous été placés en garde à vue, et une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de 15 ans et violences en réunion et confiée à la section de recherches de Paris.