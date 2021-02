"Tu n’es pas belle, tu es pire !" : les perles des lettres d'amour d'enfants à l'école

Elles sont les vestiges des premiers amours, ceux de l'école primaire ou des premières années du collège. Les lettres d'amour écrites par les enfants et glissées dans les cartables font l'objet d'un recueil, Tu n’es pas belle, tu es pire !, réalisé par la journaliste Morgane Pellennec et publié mercredi dernier aux éditions Albin Michel Jeunesse. "Julia, je t'offre mon cœur comme je t'offre la flamme qui est en moi. La nuit, quand je me réveille, tu es ma lumière. Je veux te dire que tu n'es pas la plus belle. Tu es pire", écrit ainsi Lyes sur l'un des mots reproduits dans le livre. Europe 1 vous en fait découvrir quelques perles.

"Cher Maxime, moi aussi je t'aime, mais pour une amitié"

Car il n'y a pas que les fleurs bleues dans le recueil. Il y aussi les enfants, très nombreux, qui passent du coq à l'âne en une phrase. À cet âge-là, on se rend compte que l'amour est aussi important... qu'une séance de poney ! "Nelson, je t'aime, mais ce n'est pas tout. Je suis allée faire du poney à Ronce chez ma tatie", signe par exemple Lola. Il y a aussi ceux qui ne savent pas prendre de pincettes, comme Marion : "Cher Maxime, moi aussi je t'aime, mais pour une amitié. Avec toi, ça ne va pas plus loin. Mais t'es un super pote. J'espère ne pas te faire de peine. S'il te plaît, ne pleure pas."

Puis il y a les lettres très directes. "Cher Sébastien, je t'aime beaucoup, alors arrête de m'embêter. Il faudra qu'on se marie. Je t'aime", écrit Émilie. Cette sélection des plus belles lettres d'amour d'enfance, c'est donc Morgane Pellennec qui en a eu l'idée il y a deux ans, en fouillant dans sa boîte à souvenirs. "Je suis retombée sur une lettre que m'avait écrite mon amoureux de colo quand j'avais 11 ans. C'est une lettre qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'écrivait qu'il avait cassé avec Lucile parce qu'il n'était pas trop pour la polygamie et que finalement il m'avait choisie, qu'il m'aimait de tout son coeur, tout ça. J'ai trouvé ça super drôle et j'ai eu envie de lire d'autres lettres", conclut la journaliste au micro d'Europe 1.