Troisième dose : ces plus de 65 ans qui ne vont pas se faire vacciner

TÉMOIGNAGE

14 millions et demi de troisièmes doses ont été administrées en France et pourtant 400.000 personnes âgées d'au moins 65 ans sont susceptibles de voir leur pass sanitaire désactivé. Après une immense fatigue lors de ses deux premières doses, Monique, 79 ans, a décidé de renoncer à la troisième injection. "Je me dis 'encore une troisième fois', comment ça va être ? Et puis, quand je vois dans mon entourage des gens qui sont très malades, qui ont de la fièvre, je n'ai pas envie de ça", raconte-t-elle.

"Le début d'un cycle sans fin"

Conséquence : depuis mercredi, son pass sanitaire n'est plus valide. "Mais comme je ne vais pas au cinéma, ni au restaurant, ni nulle part, bon..." souffle Monique.

Patrick, retraité de 65 ans, n'a même pas cherché à prendre rendez-vous pour un rappel. Pour lui, c'est le début d'un cycle sans fin. "Troisième dose après une quatrième dose. Là, ça commence à bien faire. Je me ferai tester quand j'en aurais besoin et je vais moins sortir, j'irai moins au restaurant et puis c'est tout", décide-t-il. Et concernant les retrouvailles familiales à Noël, c'est avant tout grâce aux gestes barrières qu'ils se protégeront.