Trois nouveaux cas de bébés nés sans bras, cette fois dans les Bouches-du-Rhône

Après le Morbihan, l'Ain et la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhône enregistrent à leur tour plusieurs cas groupés de bébés nés sans bras, révèle Le Parisien lundi. Trois petites filles sont ainsi nées infirmes en 2016 dans ce département.

Trois bébés nés sans bras dans un rayon de 30 km. Les fillettes sont nées en juin, août et novembre dans des villes distantes de quelques kilomètres seulement (Salon-de-Provence, Septèmes-les-Vallons et Gignac-la-Nerthe). Comme pour les affaires précédentes, il s'agit de "cluster", c'est-à-dire de cas groupés, puisque les naissances de bébés avec une "agénésie transverse des membres supérieurs" (ATMS) sont survenues à des dates proches et dans un rayon géographique de 30 kilomètres. "C'est une affaire très sérieuse", a commenté auprès du Parisien Emmanuelle Amar qui avait dévoilé la première affaire dans l'Ain.

Une enquête nationale. Les données ont été transmises à Santé publique France qui dépend du ministère de la Santé. Celui-ci a répondu au Parisien que des "enquêtes ont été diligentées" mais doivent suivre une "méthodologie précise" pour "tirer des conclusions scientifiques". La cause de ces malformations survenues dans désormais quatre départements n'est pas identifiée. Néanmoins, concernant les Bouches-du-Rhône, la pollution environnementale semble être une piste.

À la suite de la révélation des "clusters" du Morbihan, de l'Ain et de Loire-Atlantique, une enquête nationale a été lancée par les autorités sanitaires sur ces malformations. Les résultats seront dévoilés le 31 janvier.