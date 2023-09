Trois épisodes de podcast à écouter sur le thème de la résilience

PODCAST

Dans cette série spéciale du podcast "Au Coeur de l’Histoire" produit par Europe 1 Studio, l'historienne Virginie Girod retrace l’incroyable histoire de Simone Veil. Le premier épisode évoque l’arrivée de la future magistrate dans les camps de la mort jusqu’à son retour à Paris où se reconstruire est fondamental pour elle. Avant son arrestation par la gestapo, Simone est déjà pleine d'ambition : "Elle rêve déjà de faire du droit et vient de passer les épreuves anticipées du bac", détaille Virginie Girod. Lorsqu’elle est arrêtée après un contrôle de rue, la jeune fille de seize ans est déportée à Auschwitz avec sa mère et sa sœur. Là-bas, les hommes et les femmes sont humiliés, sont rués de coups, sont affamés et doivent travailler dur : "C'est sans doute à ce moment-là, que Simone réalise que si elle n'avait pas menti sur son âge, elle aurait fini dans les fours crématoires.", décrypte l’historienne. Très courageuse, la ténacité de Simone Veil pour vivre, la conduit avec sa mère et sa sœur dans un autre camp : "Nous sommes trois, nous partirons toutes les trois", avait alors affirmé la jeune fille à une gardienne du camp de concentration. Lorsque les troupes alliées les libèrent, c’est le début de la résilience pour Simone Veil : "Maintenant, il y a urgence à vivre", analyse Virginie Girod dans cet épisode du podcast. Simone s’inscrit à l'Institut de sciences politiques et à la Faculté de droit de Paris : "Le travail devient littéralement un refuge. Travailler pour ne pas ressasser et faire avancer les choses.”, soutient Virginie Girod. C’est en partie de cette manière, que Simone Veil va entamer le chemin vers la reconstruction.

Se reconstruire lorsque personne n'y croit

Cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio, narre la résilience de Claude. Du jour au lendemain, ce sportif est devenu tétraplégique. Claude souffre alors du syndrome de Guillain Barré, une maladie auto-immune très rare qui détruit les neurones et qui peut s'avérer mortelle. Claude est condamné à ne plus jamais remarcher : "C'est l'extrême solitude-là ce que j'ai découvert c'est que je suis né seul, je vais mourir seul", témoigne le père de famille. Pourtant, sa motivation pour s’en sortir ne recule devant rien : "Dans ma tête je me suis programmé pour me reconstruire !", déclare-t-il. Malgré la septicité des médecins, Claude va utiliser sa propre méthode pour s’en sortir. Il s’appuie sur des méthodes de psychologie positive et visualise ses membres en fonctionnement : "Je visualisais mes mains qui écrivaient qui caressaient", se remémore-t-il. Aujourd'hui, l’homme et remarche à l’aide d’une canne et à accepter son passé : "Être guéri, ça veut dire : avoir fait son deuil de sa vie d'avant", confie-t-il dans cet épisode du podcast.

La résilience sur les lieux d'un traumatisme

Le podcast "Le Son de Vie" recense les témoignages d’hommes et de femmes qui ont vécu des traumatismes et raconte leur chemin vers la guérison. Dans cet épisode, le journaliste Olivier Guyot part à la rencontre de Michel Catalano, surnommé "l’imprimeur de Dammartin". La vie de Michel Catalano a basculé le jour où les terroristes de Charlie Hebdo l'ont pris en otage dans son imprimerie : "Pour moi au moment où je vais vers eux, je vais à la mort", se souvient l’imprimeur. Le calvaire va durer deux heures pour l’homme jusqu’à ce que les gendarmes arrivent et fusillent l’imprimerie. "Ces explosifs, c'était vraiment violent et fort", témoigne-t-il. Après l’assaut, l’imprimerie de Michel Catalano est totalement détruite par les huit cents balles échangées entre les terroristes et le GIGN. Pour lui, se reconstruire signifie reconstruire son imprimerie au même endroit. "Il est important que je me relève là où je suis tombé", raconte-t-il. "La résilience, c'est l'acceptation d'une situation qu'on a vécue et continuer à vivre", confie l’imprimeur dans cet épisode du podcast.