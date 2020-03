Trois conseils pour débloquer votre recherche d'emploi si vous êtes handicapé

PODCAST

Des lettres de motivations laissées sans réponse, des entretiens d'embauche qui n'aboutissent pas… La recherche d'emploi peut être un véritable parcours du combattant. Cette situation est d'autant plus compliquée à vivre si vous êtes en situation de handicap. Dans le cinquième épisode du "Profil de l'emploi", le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio, l'aventurière Stéphanie Gicquel, vous donne quelques clés pour regarder d’un autre œil les difficultés qui se dressent devant vous.

Ne vous focalisez pas sur vos faiblesses

Essayer d’éviter de vous concentrer uniquement sur vos faiblesses. Pour cela, une astuce peut être de garder en tête que le recruteur en face de vous a aussi des faiblesses ! Rappelez-vous que vous avez aussi des forces, recentrez-vous sur ces forces, faites le point sur vos qualités. De cette façon, il sera plus simple de les mettre en avant lors d'un entretien d'embauche.

Mettez en avant votre envie

Un entretien d'embauche peut sembler formel et mécanique, vous avez peut-être l’impression de ne pas en maîtriser les codes spécifiques. Mais, c'est avant tout une rencontre entre deux personnes. Et pour que le courant passe tout simplement, c’est le moment d’exprimer qui vous êtes vraiment. L’essentiel au fond est de montrer au recruteur que vous êtes passionné, que vous connaissez votre sujet.

Portez un autre regard sur les obstacles qui se dressent devant vous

Nous trouvons tous des murs sur notre parcours, notamment quand il s'agit de chercher un emploi. Et au premier regard, ces murs semblent infranchissables. Mais ayez foi en vous et en l'avenir. Dans quelques années quand vous regarderez en arrière le chemin parcouru, et tous les obstacles déjà franchis, le sentiment d'accomplissement n'en sera que plus grand.