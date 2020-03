Trois chiffres qui montrent que la parentalité pèse davantage sur la carrière des femmes

C'est l'Insee qui le dit : être parent a plus de conséquences sur l'emploi des femmes que sur celui des hommes. A la veille de la journée internationale des droits des femmes, l'institut publie une étude qui montre que la charge des enfants pèse davantage sur les carrières féminines.

Deux fois plus de femmes impactées

"S'il y a des arbitrages à faire pour récupérer plus tôt les enfants, c'est moi qui m'en occuperais plutôt que mon mari", témoigne Marie, rencontrée par Europe 1 à Paris, avec ses deux enfants. Comme elle, les femmes qui travaillent sont deux fois plus nombreuses que les hommes à déclarer qu'être parent a des conséquences sur leur situation professionnelle.

Quand elle reprendra le travail, dans un mois, à la fin de son congé parental, Marie jonglera avec ses horaires. Son statut de cadre lui laisse un peu de souplesse : "J'ai la chance d'avoir un ordinateur portable, je pourrai récupérer les enfants plus tôt, rentrer à la maison et travailler une fois qu'ils seront couchés", témoigne-t-elle.

31% des mères qui travaillent font le choix du temps partiel

Car plus les femmes sont qualifiées, dit l'Insee, plus elles estiment que le fait d'avoir des enfants pèse sur leur situation professionnelle. Au point de réfléchir sérieusement à alléger leur volume de travail : le choix du temps partiel pour raisons familiales est beaucoup plus une affaire de femmes qu'une affaire d'hommes. 31% des femmes qui ont des enfants et qui travaillent ont fait ce choix... contre seulement 4% des hommes.

Seules 54% des ouvrières ayant des enfants ont un emploi

Du côté des ouvrières, le fait d'être mère pèse sur la possibilité même d'exercer son travail. Seules 54% des femmes qui ont des responsabilités familiales dans cette catégorie socioprofessionnelle sont en emploi, selon l'Insee, contre 74% chez celles qui n'ont pas d'enfant. Pour les cadres, le taux est de 90% quand elles ont des enfants et 94% sinon.