Trois ans de prison requis contre l'homme ayant agressé un livreur noir à Cergy

La vidéo des faits avait provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Jeudi, trois ans de prison ont été requis contre un homme jugé pour l'agression d'un livreur noir puis des insultes racistes envers une riveraine qui l'avait filmé, en mai, à Cergy, dans le Val-d'Oise. Le prévenu, un cariste intérimaire de 23 ans, comparaissait au tribunal de Pontoise pour violences, injures publiques à caractère raciste ainsi qu'apologie de crime contre l'humanité.

Nerveux et agacé dans le box, il a nié toute revendication, évoquant plutôt une volonté de blesser son interlocutrice, et réfuté une agression en raison de la couleur de peau du livreur, expliquant son geste parce que ce dernier diffusait une musique sur une enceinte. Un motif futile, résume le président.

Il assure avoir voulu se défendre

Pour sa défense, le prévenu, huit mentions au casier judiciaire, explique qu'il n'a fait que se défendre lors de cette altercation. "Je lui ai mis 5-6 coups et je l'ai mis KO, qui me dit qu'il n'avait pas de couteau ?", a-t-il dit.

A la barre, la victime, originaire d'Haïti et père de quatre enfants, explique d'une voix à peine audible qu'il a vu la mort ce jour-là, et qu'aujourd'hui, il est toujours en état de choc. Selon le procureur de la République, il n'y a pas de débat possible sur la culpabilité de l'agresseur. Il a demandé deux ans de prison pour les violences et un an pour les injures racistes et l'apologie de crime.