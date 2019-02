Trafic de cocaïne : 10 ans de prison et lourdes amendes pour deux ex-policiers de la PAF

Deux anciens fonctionnaires de la Police aux frontières (PAF) de Roissy, qui ont reconnu avoir facilité l'importation de cocaïne en provenance de République dominicaine, ont été condamnés jeudi à dix ans de prison par la cour d'assises spéciale de Paris.

Des amendes de 2,8 millions d'euros. Cette cour uniquement composée de magistrats professionnels a également prononcé des amendes de 2,8 millions d'euros à l'encontre de chacun des deux ex-policiers, Clément Geisse et Christophe Peignelin, ainsi que leur interdiction définitive d'exercer toute fonction publique.

Les deux anciens policiers, contre lesquels avaient été requis 15 ans de réclusion criminelle et qui en encouraient 30, ont semblé soulagés à l'énoncé du verdict.

Ils ont dit "leurs regrets". Jugés depuis le 21 janvier, notamment pour importation de stupéfiants en bande organisée et corruption passive, l'ex-gardien de la paix Clément Geisse, 42 ans, et l'ancien brigadier-chef Christophe Peignelin, 56 ans, ont admis avoir réceptionné à sept reprises, entre 2010 et 2015, des passeurs de drogue, et les avoir soustraits aux contrôles douaniers de l'aéroport de Roissy.

Les fonctionnaires avaient été interpellés le 25 janvier 2015 alors qu'ils tentaient de faire sortir de l'aéroport de Roissy deux valises chargées chacune de 20 kilos de cocaïne. Jeudi matin, ils avaient redit leurs "regrets" d'avoir "trahi" l'uniforme.

La cour d'assises spéciale de Paris a par ailleurs condamné le "directeur" du réseau, Kamel Berkaoui, à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des deux tiers, et à un total de 3,8 millions d'euros d'amendes. Les magistrats professionnels ont prononcé à l'encontre de neuf autres accusés, membres du réseau de Kamel Berkaoui, des peines allant de quatre ans de prison avec sursis à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que des amendes.