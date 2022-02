Tout savoir sur les Jaguar, les 20 nouveaux blindés tout juste livrés à l'Armée de terre

REPORTAGE

C’est l’illustration de la montée en puissance de l’armée de terre, alors qu’un risque de guerre se dessine aux portes de l’Europe . Le Jaguar, sorte de char léger non pas avec des chenilles mais avec des roues, vient d’être livré. 20 véhicules sont arrivés sur la base de Canjuers, dans le Var, le plus grand terrain d’entrainement militaire de l’Europe occidentale. Là-bas, les militaires s’aguerrissent pour se préparer à un conflit de haute intensité et anticipent les nouveaux combats connectés avec le programme "Scorpion" des armées : des véhicules "intelligents", capables d’échanger en autonomie des informations cruciales pour prendre le dessus sur un champ de bataille.

Qu'est-ce que le jaguar ?

Le Jaguar, à l’image l’animal éponyme, peut rester silencieux à l’affût, derrière son bosquet, avant de fondre soudainement sur sa proie.

25 tonnes de blindage, de munitions et de haute technologie : discrétion et force de feu, contrairement au char Leclerc, "qui lui est amené à être engagé face à un ennemi bien plus lourd. Pour autant, il a des capacités accrues par rapport à ses prédécesseurs. Il a une capacité de tir en roulant sur une cible mobile et on peut continuer à combattre malgré une crevaison", souligne le lieutenant-colonel Bertrand, en charge de la formation des pilotes et des tireurs de l’armée de terre, interrogé par Europe 1.

Comment est-il équipé ?

Son canon de 40mm et ses quatre missiles anti-char font de lui une arme incontournable sur les prochains terrains de guerre. Il est capable d’évoluer par tous les temps, et dans tous les milieux, aussi bien dans le désert que dans les plaines enneigées d’Europe de l’Est. Pour le lieutenant-colonel Geoffrey, officier du programme Jaguar à la section technique de l’armée de terre, sa capacité de projection est un réel atout car il peut embarqué sans être démonté dans l’avion de transport A400M. "Il a vocation à être projeté rapidement là où sont les forces pour leur apporter de la mobilité, de la souplesse d’emploi mais surtout de la puissance de feu".

Quand et comment le jaguar va-t-il être déployé ?

L’objectif de l’armée de terre est de le déployer dès l’année prochaine sur un théâtre de guerre. Les 20 premiers véhicules viennent d’arriver au 1er régiment des chasseurs d’Afrique (1er RCA). Le matériel était devenu obsolète, reconnait Hervé Grandjean, porte-parole des armées : "Dans la période récente, il y a avait beaucoup de matériel vieillissant au sein de l’armée de terre, certains 40, 50 années d’âge. Et on avait besoin de renouveler ce segment de combat important. Sur le terrain, c’est une condition de supériorité que de pouvoir s’appuyer sur des engins blindés de dernière génération. On avait besoin de combler des trous et de préparer l’avenir", ajoute-t-il.

A l’horizon 2030, l’armée de terre devrait ainsi être dotée de 300 Jaguars.