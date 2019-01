Toulouse : incendie "volontaire" chez le chef étoilé Yannick Delpech

Un incendie d'origine "volontaire" a endommagé lundi le restaurant près de Toulouse du chef étoilé Yannick Delpech, qui avait dénoncé les violences en marge du mouvement des "gilets jaunes", a indiqué mardi le parquet. "L'Amphitryon" avait été également cambriolé dans la nuit du 21 au 22 janvier, et sa façade taguée le lendemain. "Les investigations tendent à vérifier les éventuels liens avec les faits précédents commis au préjudice du restaurant et l'implication de 'gilets jaunes'", a souligné le parquet. Le sinistre est intervenu plus d'une semaine après une publication de Yannick Delpech le 20 janvier sur Facebook, où il dénonçait les violences en marge du mouvement des "gilets jaunes".

Le chef également menacé. "Non, je ne baisserai pas les bras, non je ne m'abaisserai pas devant les injures, les intimidations, le saccage, la violence portés par une minorité qui ne veut que le chaos", avait notamment écrit le chef sur sa page Facebook. Il évoquait des fauteurs de "trouble au milieu d'un mouvement social porté par de vraies revendications". Le chef a aussi été victime de menaces sur le réseau social, a rapporté le parquet. Selon les pompiers, la voiture du restaurateur, garée dans un préau sous les cuisines, a pris feu lundi à l'aube, les fumées se propageant ensuite dans le bâtiment, sans "gros dégâts". Une source dans l'entourage de Yannick Delpech a toutefois qualifié les dommages d'"importants" dans une partie des cuisines et les chambres froides, avec notamment tout le système de climatisation touché.

Fermé jusqu'à nouvel ordre. Le restaurant, situé à Colomiers près de Toulouse, "est fermé jusqu'à nouvel ordre, avec 25 employés en chômage technique", a affirmé cette source à l'AFP. S'il "n'accuse personne" pour ces faits, le restaurateur, qui se trouvait dans son établissement quand le feu a pris, souhaite désormais "que cela s'arrête", a-t-elle ajouté. "Il semble que sa parole ait dérangé. Il ne vise pas le mouvement des 'gilets jaunes' mais une minorité de personnes malveillantes", a-t-elle souligné. Parmi les tags figuraient les injures "Colabo" (sic) et "Pute" et un slogan signé "GJ", selon des photos postées par le restaurateur.

Une partie de L’Amphytrion (Colomiers), du chef étoilé Yannick Delpech, ravagée par les flammes, après l’incendie de son véhicule peu après 5h ce matin. Établissement fermé pour une durée indéterminée. Les causes du départ de l’incendie ne sont pas encore connues. pic.twitter.com/CWtRwtVbDA — Maxime GIL (@gil_maxime_34) 28 janvier 2019

Yannick Delpech, qui fut le plus jeune chef étoilé de France, a obtenu une deuxième étoile en 2008, perdue en 2017. Son restaurant avait déjà été détruit par un incendie accidentel en 2011.