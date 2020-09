Toulouse désignée meilleure ville étudiante de France, devant Lyon et Rennes

Le magazine L’Etudiant a publié mardi son classement des villes étudiantes françaises où la qualité de vie est la meilleure pour étudier. Comme en 2019, Toulouse conserve sa première place, devant Lyon et Rennes.

Logement, études, transports ... 16 critères pris en compte

Au total, 16 indicateurs sont pris en compte, basés sur des données publiques, comme le coup du logement, l’offre de formations qualitatives et diversifiées, les sorties, l’offre sportive et culturelle, un marché de l’emploi dynamique, ou encore un réseau de transport efficace et peu onéreux. Deux indicateurs ont été ajoutés cette année : la présence de transports de nuit et la qualité de l’air. L'Etudiant prend également en compte l’attractivité pour les étudiants Erasmus.

La ville de Toulouse arrive en pole position sur le critère de la vie étudiante et de l’emploi, en 3e position pour la formation, 4e pour l’attractivité et seulement 9e pour le cadre de vie. 44 villes ont été passées au crible. En queue de peloton, on retrouve Perpignan (40e), Valenciennes (41e), Saint-Denis-de-la-Réunion (42e), Douai-Lens (43e) et Pointe-à-Pitre (44e).

Le classement des villes étudiantes de France 1. Toulouse, 2. Lyon, 3. Rennes, 4. Montpellier, 5. Nantes, 6. Grenoble, 7. Bordeaux, 8. Strasbourg, 9. Paris, 10. Aix-Marseille.

