Thomas Pesquet parrain de la semaine olympique et paralympique à l'école

L'astronaute Thomas Pesquet va parrainer la semaine olympique et paralympique à l'école à partir du 24 janvier et appuie le dispositif "30 minutes d'activité physique" en primaire promue par le gouvernement et les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 . Cette semaine olympique et paralympique (24 au 29 janvier), qui va une nouvelle fois se tenir dans un contexte sanitaire complexe, a pour vocation de promouvoir la pratique régulière du sport. Elle a pour thème cette année sport et climat et environnement.

Une expérimentation pratiquée dans 7.000 écoles primaires

Lancée il y a un an, l'expérimentation de 30 minutes d'activité physique par jour initiée par le ministère de l'Education nationale et des JO de Paris est actuellement pratiquée dans 7.000 écoles primaires, a fait savoir le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer lors d'un point presse organisé par Paris-2024 lundi. Elles étaient 3.000 à la rentrée de septembre, avait alors indiqué ce ministère. L'objectif est de "généraliser" ce dispositif d'ici 2024 alors que l'enseignement du sport pêche particulièrement en primaire et ce alors que la sédentarité est un fléau pour la santé. Un phénomène aggravé par les confinements successifs.

"Je ne serai pas astronaute sans une pratique régulière et continue du sport", a lancé l'astronaute Thomas Pesquet racontant qu'il pratique "deux heures et demi" de sport à bord de la station spatiale "sinon on perd en masse musculaire, en masse osseuse, et on a notre santé qui se dégrade vraiment rapidement". "700.000 élèves devraient participer à la semaine olympique et paralympique", a par ailleurs fait savoir Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris-2024.