Théo Luhaka, blessé lors d'une interpellation policière : "On me parle de handicap permanent"

"On me parle de handicap permanent" : deux ans après avoir été gravement blessé lors d'une interpellation à Aulnay-sous-Bois, Théo Luhaka a raconté vendredi lors d'une soirée organisée à Paris par SOS-Racisme, que sa vie "n'était plus la même". "C'est difficile, j'ai l'impression que rien n'a avancé concrètement" sur le plan judiciaire, a expliqué le jeune homme à la presse. "Ma santé c'est encore pire, on me parle de handicap permanent", a-t-il ajouté.

"Soit les couches, soit la poche". "L'experte m'a dit texto : on pourra améliorer les incontinences, mais on ne pourra pas réparer ton anus. C'est soit les couches, soit la poche", a-t-il encore dit. "Demain, j'en serai à 730 jours d'ITT (incapacité totale de travail)". Le 2 février 2017, il avait été gravement blessé par un coup de matraque au niveau de la zone rectale, lors d'une interpellation dans la cité des 3.000 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Quatre policiers ont été mis en examen, dont l'un pour "viol". L'affaire est toujours à l'instruction à Bobigny, avec des expertises en cours, notamment pour évaluer la gravité des séquelles du jeune homme aujourd'hui âgé de 24 ans. S'il se voit reconnaître une infirmité permanente, l'affaire pourrait être jugée aux assises, même si la qualification de viol n'était pas retenue faute d'éléments prouvant l'intentionnalité du geste.

Il lance une association. Devenu un symbole des "violences policières" depuis cette affaire qui a eu un retentissement national, Théo Luhaka a été mis en examen en septembre 2018 dans une affaire d'escroquerie via une association gérée par l'un de ses frères, Mickaël Luhaka. "J'ai fait des erreurs de gestion, j'ai voulu faire un projet trop grand pour moi, y aller tout seul", s'est justifié ce dernier vendredi. Il a ajouté avoir recommandé à Théo de "bien s'entourer" pour ne pas faire les mêmes erreurs. Vendredi, Théo Luhaka a en effet annoncé le lancement d'une association : "Nouveau départ, le Phénix", à destination des jeunes des quartiers d’Île-de-France. Celle-ci prévoit notamment d'accompagner les jeunes vers des formations. "Je veux les aider à trouver un meilleur avenir", a expliqué Théo, espérant que ce projet l'aide lui aussi à "avancer".