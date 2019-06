Tempête Miguel : 8 départements en vigilance orange vent violent dans l'Ouest

Huit départements de l'ouest de la France ont été placés jeudi en vigilance orange par Météo-France en raison de rafales de vent de 110 à 120 km/h. Ces rafales seront accompagnées de pluies attendues vendredi sur le littoral avec l'arrivée de la tempête Miguel par l'Atlantique. Ces départements sont la Charente-Maritime, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne.

La tempête #miguel aborde vendredi matin la façade atlantique avec des vents violents; rafales à 100/120 km/h sur la Vendée et la Charente. Restez informés ▶️ https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/9eIvcBcgds — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 6 juin 2019

Météo-France qualifie la tempête "d'intensité moyenne" mais précise qu'elle est "inhabituelle à cette période de l'année", la période la plus propice aux tempêtes en France se situant "entre octobre et mars". "Ce caractère tardif a tendance à renforcer la vulnérabilité des territoires", souligne Météo-France, avec des arbres en feuilles qui "offrent une plus grande prise au vent".

Des "dégâts importants" prévus

L'organisme prévoit en conséquence des "dégâts importants" à attendre, avec des conditions de circulation qui pourront être "localement difficiles". "La dépression Miguel est en train de se creuser au nord de la Corogne", indique dans un bulletin accompagné d'un communiqué l'agence météorologique française.

#MeteoDeDemain Temps instable. #Miguel aborde la façade atlantique matin : rafales 100/120 km/h #Vendée et #Charente. Se déplace vers le Nord-Ouest. A l'avant, vents & pluies frontières du Nord au Languedoc. A l'arrière, traîne chargée d'averses et orages. https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/nlS9nM4rfJ — Météo-France (@meteofrance) 6 juin 2019

Pour vendredi, Météo-France prévoit que la "tempête Miguel gagnera la côte sud de la Bretagne en cours de matinée puis circulera vers la Normandie en seconde partie de journée". "Les vents seront tempétueux dès le matin sur la zone comprise entre l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Gironde", précise le communiqué. "Les côtes charentaises et vendéennes seront a priori les plus impactées: on y attend des rafales proches voire légèrement supérieures à 110 km/h", précise Météo-France.