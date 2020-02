Tempête "Dennis" : de fortes pluies attendues dans l'Ouest, des risques d'inondations

Le temps dimanche subira les effets de la dépression "Dennis" qui va engendrer de fortes pluies sur le nord-ouest du pays, où le Finistère et le Morbihan ont été placés en vigilance orange "pluie-inondation", selon Météo-France.

Temps pluvieux généralisé dimanche après-midi

Un temps agité s'est installé de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la frontière belge dans la nuit, avec des pluies fréquentes et parfois soutenues, accompagnées d'un vent de sud-ouest fort, avec des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h sur la péninsule bretonne et les côtes de la Manche, et 60 à 80 km/h dans les terres. Après une accalmie temporaire en fin de nuit, sur la Bretagne, le nord du Cotentin et les bords de Manche, dès le matin les pluies se renforceront nettement.

Dimanche après-midi, un temps pluvieux se généralisera, donnant parfois des cumuls importants, en particulier sur le sud-ouest de la Bretagne. Cette dégradation pluvieuse s'accompagnera d'un net renforcement du vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 100 km/h sur la Bretagne et la Manche, et localement 110 km/h à 120 km/h sur le littoral. Dans l'intérieur, des Pays de Loire à la Belgique, les rafales atteindront 70 à 90 km/h. Les pluies et le vent s'atténueront dimanche en début de soirée. Sur le reste du pays, le temps sera moins agité.

Jusqu'à 26 degrés sur l'extrême sud-ouest

Sur le pourtour méditerranéen, les entrées maritimes apporteront beaucoup de grisaille, parfois un peu de pluie sur le Languedoc à partir de l'après-midi, notamment sur les Cévennes. Ailleurs, le temps sera plutôt ensoleillé mais sous un ciel souvent voilé. Le vent d'autan et un vent de sud en moyenne vallée du Rhône et dans le Val de Saône souffleront assez fort avec des pointes à 70 à 80 km/h, parfois 90 km/h vers le Lyonnais. Le vent de sud soufflera également assez fort sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 12 degrés de la Manche et la frontière belge jusqu'au littoral atlantique et autour du golfe du Lion, entre 4 et 9 degrés ailleurs. Les maximales seront en hausse, et la douceur dominera avec 14 à 20 degrés sur la majeure partie du pays, et jusqu'à 21 à 26 sur l'extrême sud-ouest.