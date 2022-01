Tempête Alex : la vallée de la Roya se reconstruit

REPORTAGE

Il avait promis de revenir dans les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes, après le passage meurtrier et dévastateur de la tempête Alex. Le président de la République après une visite à Nice sur le thème de la sécurité se rendra ce lundi après-midi à Tende, dans la Haute vallée de la Roya.

"Il avait dit je reviendrai, il tient promesse et moi ça me plait bien", se félicite Annie une habitante de Tende à la retraite. "On a besoin de sentir épaulé. C’était prévu qu’il revienne, c’est normal qu’il revienne", explique Jean-Daniel, un habitant rencontré devant la mairie. "Juste avant l'élection présidentielle c’est un signe très fort pour lui, mais, pour moi, c’est de la démagogie" souligne Mirella, une habitante de Breil-sur-Roya, qui reconnaît cependant que l’action de l’Etat et des collectivités a été cruciale.

572 millions d'euros promis par l'Etat

Un peu plus d’un an après la catastrophe qui a touché les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, début octobre 2020, Emmanuel Macron fera donc le point sur la reconstruction. 572 millions ont été promis par l’état. Le département, lui, a déjà engagé 140 millions d’euros et injecte chaque mois 5 millions d’euros pour les routes.

D’autres collectivités, comme la région Paca, ont sorti le porte-monnaie. C’est le cas aussi de la principauté de Monaco, voisine des vallées sinistrées. Dans la seule Vallée de la Roya, 50 kilomètres de route ont été reconstruits en moins d’un an. Avec un chapelet d’une douzaine de feux alternatifs sur la route, il faut environ compter 40 minutes de trajet de Breil à Tende. Deux fois plus de temps qu’avant les ravages de la tempête Alex.

Les principales liaisons routières et ferroviaires rétablies

Un an après la catastrophe, sur la terrasse de sa maison à l’entrée de Tende, Bernard, occupé à des travaux de remise en état de sa propriété se lamente. "Ça avance mais pas assez vite, il n’y a pas suffisamment de monde pour les travaux. La route est encore très endommagée, impossible de rouler vite et les amortisseurs en prennent un coup", insiste l’homme qui fait la route chaque jour pour se rendre à son travail, en principauté de Monaco.

Si les dégâts de la tempête Alex sont encore très visibles dans la vallée, la situation s’améliore. La remise en eau du lac de Breil-sur-Roya à la fin de l’été a été un moment fort pour les habitants de la vallée et, entre Breil-sur-Roya et Tende, le train circule à nouveau. Les principales liaisons routières, elles, ont toutes étaient rétablies. Seul l’accès à l’Italie par la route reste coupé.

Des familles de retour pas avant 2023

Pour éviter que ces communes montagnardes se vident de leurs habitants, le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, entend bien redynamiser la vallée des Merveilles mais il n’oublie pas ses administrés qui ont tout perdu et qui attendent de pouvoir revenir dans leur maison ou appartement. "Il y a 60 familles qui ne sont pas encore rentrées chez elles, et peut-être qu’elles ne pourront pas revenir avant 2023, il faut consolider les rives de la rivière. Des travaux gigantesques, estimés à plus de 24 millions d’Euros".

Amoureux de la vallée, Jean-Daniel, futur jeune retraité, compte bien dans quelques mois s’installer définitivement à Tende. "Surtout ce qu’il faut c’est un projet pour la vallée, parce que sinon les gens vont partir. Il y a déjà eu de nombreux départs. Plusieurs commerces ont fermé. Il faut que ça revienne".

Les travaux prendront encore des années. Avec une préoccupation des autorités : tirer les leçons de la catastrophe et ne pas reconstruire à l’identique. Les spécialistes sont formels : des épisodes météorologiques extrêmes dans ces vallées se reproduiront.