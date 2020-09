Une recette facile pour réaliser une tarte tatin traditionnelle

La tarte tatin a conquis le cœur de tous. Preuve en est, elle a été pendant très longtemps l'objet de toutes les convoitises... Louis Vaudable, propriétaire de Maxim's, aurait tenté de dérober la recette aux sœurs Tatin, les soi-disant créatrices de la fameuse tarte. Mais selon le Grand Larousse Gastronomique, elle est en réalité le dérivé d’une vieille spécialité de Sologne aux pommes ou aux poires. Elle existait depuis fort longtemps, et la recette se transmettait de mère en fille. Elle a ensuite été popularisée par les sœurs Tatin dans leur hôtel-restaurant. Le principal est que cette recette ait survécu au fil des siècles et que l'on puisse déguster ce dessert de saison que l'on adore.

Ingrédients : Pour la pâte brisée : 200 g de farine

100 g de beurre mou

1 pincée de sel

40 ml d’eau glacée

De la vanille Pour la tarte : 1,6 kg de pommes (reinettes)

120 g de sucre

80 g de beurre

Préparation

1. Commencez par réaliser une bonne pâte brisée maison… en mélangeant la farine et le beurre mou. Il faut que la pâte devienne friable. Mettre un peu de sel. Ajoutez l’eau glacée… petit à petit. La pâte doit s’amalgamer, jusqu’à former une boule.

Laissez reposer au frais au moins 30 minutes.

2. Pendant ce temps-là, réalisez un caramel, avec le sucre et le beurre. Dans l'idéal, vous pouvez le réaliser dans le moule à gâteau directement sur le feu... sinon dans une poêle.

Une fois le beurre fondu, ajoutez les pommes coupées en quartiers (sans peau, sans pépin), à feu doux.

3. Dans le moule, installez les pommes caramélisées et leur jus. Recouvrez avec la pâte brisée… et direction le four… jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée ! Pas moins de 30 minutes.

L’astuce ? Démoulez la tarte encore chaude…