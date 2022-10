Tarn-et-Garonne : une femme meurt percutée par un train dans une gare

Une femme est morte dimanche percutée par un train alors qu'elle traversait une voie en gare de Montbartier (Tarn-et-Garonne) a-t-on appris auprès des pompiers, des gendarmes et du parquet. La collision s'est déroulée à 14h26 dans la gare de Montbartier, au sud de Montauban. Alors qu'elle traversait une voie, la victime a été heurtée par un train de l'axe Toulouse-Montauban, a précisé la SNCF.

L'enquête se poursuit

Les pompiers dépêchés sur place ont constaté son décès. La victime est une femme âgée de 60 ans, a précisé le parquet, qui parle d'un "accident". Elle aurait traversé les voies pour composter son billet et aurait été percutée par le train en revenant sur le quai. Une enquête se poursuit pour déterminer "les circonstances exactes" de l'accident. Huit personnes se trouvaient sur les quais au moment des faits et ont été prises en charge. Bien que choquées, leur état n'a pas nécessité de transfert, a précisé le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Tarn-et-Garonne.

Le trafic a été totalement interrompu sur la ligne pendant plusieurs heures avant de reprendre progressivement sur l'axe Toulouse-Montauban vers 18h, a précisé la SNCF.