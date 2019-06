SunnyCare : des billes de crème solaire sur-mesure pour se protéger du soleil

LA FRANCE BOUGE

Avec les premières chaleurs, nous sommes nombreux à vouloir prendre un café en terrasse ou à nous exposer sans penser à notre peau. Mais notre capital soleil, lui, s'amenuise au fur et à mesure que l'on s'expose. Maxime Dupont, co-fondateur de SunnyCare, était dans la France bouge mercredi, pour parler de son innovation en matière de protection solaire : une borne qui distribue des billes de crème solaire.

"L'objectif est de faire de la prévention directement sur les lieux d'exposition"

Les chiffres sont alarmants. Les cancers de la peau détiennent en effet le triste record de la progression la plus importante depuis 20 ans, avec 60.000 nouveaux cas par an en France. Pour répondre à la fois à cette problématique sanitaire, mais aussi répondre à des enjeux environnementaux et sociétaux, Maxime Dupont, co-fondateur de SunnyCare, a eu l'idée d'une borne distributrice de billes de crème solaire sur-mesure. "On conçoit des bornes, là où il y a le besoin : les pistes de ski, les plages et les festivals", indique-t-il au micro d'Europe 1, "l'objectif est de faire de la prévention directement sur les lieux d'exposition."

"Les gens préfèrent bronzer que de se protéger"

"Cette borne fait de l'information : elle indique l'indice de dangerosité du rayonnement UV (avec des couleurs, ndlr) et ensuite on va conseiller l'indice de crème solaire dont l'utilisateur a besoin et personnaliser la protection solaire en fonction de la peau", détaille Maxime Dupont. Concrètement, l'utilisateur rentre dans la borne la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau et détaille la densité du nombre de ses grains de beauté. C'est de cette manière que la crème personnalisée va être distribuée.

"Les gens sont conscients des risques UV, mais il y a encore des freins par rapport à la protection solaire, les gens préfèrent bronzer que de se protéger", déplore Maxime Dupont. La bille, fabriquée en gélatine végétale, comprend une mono-dose, elle est ensuite récupérer juste à côté de la borne avant d'être compostée.