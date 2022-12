Suisse : cette cyberattaque qui empêche 50.000 PME de verser les salaires

Les cyberattaques ne se heurtent pas au massif alpin. Alors que plusieurs d'entre elles paralysent actuellement certains hôpitaux en France, comme celui de Versailles, de l'autre côté des Alpes, en Suisse, près de 50.000 PME sont touchées par une attaque informatique qui les empêche de verser les salaires à leurs employés. Des dizaines de milliers de petites entreprises sans histoires, des petits commerçants, qui se retrouvent victimes collatérales d’une cyberattaque.

Un hébergeur de services en ligne ciblé

Tout a commencé fin novembre avec une attaque informatique contre Infopro.ch, un hébergeur de services en ligne. Pour éviter la contagion, il a été obligé d’arrêter ses serveurs. Or il se trouve que parmi eux, il y avait ceux de Winbiz, un logiciel de gestion et de comptabilité utilisé par près de 50.000 petites et moyennes entreprises en Suisse.

WinBiz est devenu totalement inaccessible, et tous ses clients se sont retrouvés en rade, incapables d’émettre la moindre facture, le moindre bon de commande, d'accéder au fichier client et même de payer leurs employés. Une mésaventure qui arrive à l'un des plus mauvais moments de l'année, avec la fin du mois, la période des fêtes, la période où l’on boucle les plans comptables... Tout cela a créé un tsunami dans le pays.

Prendre conscience des enjeux de la cybersécurité

Cette cyberattaque n'est pas encore pleinement réglée. WinBiz a été obligé de remonter son informatique sur une autre plateforme, mais environ un tiers de ses clients restent encore bloqués, obligés de revenir au papier/crayon/tampon. Un problème pour la plupart de ces commerçants qui ne savent même plus comment faire sans outil informatique.

Au-delà de ce qui est arrivé en Suisse, cela prouve que ces cyberattaques ne ciblent pas que des géants industriels comme Renault il y a quelques années, ou des services publics très fragiles comme les hôpitaux. N’importe qui peut se retrouver victime ou victime collatérale. PME, Grandes entreprises, prestataires, salariés : tout le monde doit prendre conscience des enjeux de la cybersécurité. Nous sommes de plus en plus dépendants de logiciels informatiques. La moindre défaillance peut avoir des conséquences très concrètes sur notre quotidien, sur nos fiches de paye. Des milliers d’entreprises suisses en font actuellement l’amère expérience.