Strasbourg : polémique après le retrait du drapeau d'Israël de la façade de la mairie

Alors que tous les yeux sont tournés vers Israël après l'attaque du Hamas, qui a fait au moins 1.200 morts dans l'État hébreu, et 1.354 morts dans la bande de Gaza après la réplique d'Israël, une polémique secoue la ville de Strasbourg. La maire de la capitale alsacienne a décidé de retirer le drapeau d'Israël qui avait été hissé sur le fronton de l'Hôtel de Ville. Les explications de l'édile pour justifier cette décision ont suscité la colère de l'opposition.

Le drapeau israélien a été hissé lundi soir sur le fronton de la mairie à côté des drapeaux ukrainiens et arméniens, qui étaient déjà là. Ils ont finalement été retirés tous les trois mercredi matin, et remplacés par une banderole qui prône la paix, la justice ou encore la liberté.

"Le fait de mettre un message universel de paix n'enlève rien à ce soutien"

Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, explique que c'est par souci de clarté. "La juxtaposition de drapeaux nuit à la lisibilité du message. Les drapeaux peuvent déchainer parfois des passions. Le fait de mettre un message universel de paix n'enlève rien à ce soutien. La ville de Strasbourg a immédiatement condamné ces actes terroristes et se tient aux côtés des victimes israéliennes", insiste-t-elle au micro d'Europe 1.

Mais Maurice Dahan, président du Consistoire israélite du Bas-Rhin vit cette décision comme une insulte à sa communauté. "J'étais très fier d'être Strasbourgeois et de dire 'ma mairie a mis le drapeau aux couleurs d'Israël sur sa façade'. Aujourd'hui, j'ai honte d'être Strasbourgeois et j'espère qu'elle me donnera tort en ré-hissant les couleurs d'Israël sur sa façade", souhaite-t-il.

Pour l'instant, la maire de Strasbourg ne prévoit pas de remettre ce drapeau en place.